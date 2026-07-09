Тамбовская область попросила увеличить лимиты топлива для АЗС

«В данном обращении речь идет именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС», — пояснил Евгений Первышов.

«Временные ограничения по объёмам продажи бензина действуют в большинстве регионов России. Причины всем хорошо известны», — отметил Максим Косенков.

«Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях», — пояснял губернатор.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики РФ и компанию «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на автозаправочные станции для розничной продажи. Об этом глава региона сообщил в своём канале в Max с пометкой «Срочно».По словам Евгения Первышова, речь идёт о том, чтобы на заправках могли обслужить больше автомобилей и продлить время работы АЗС.Накануне губернатор сообщал, что власти региона вместе с АО «Воронежнефтепродукт» прорабатывают вопрос увеличения отгрузки топлива для Тамбовской области. Пока, по его словам, компания сохраняет поставки бензина на уровне прошлого года.На заправках «Роснефти» в регионе продолжает действовать лимит — 30 литров на автомобиль. Также запрещён отпуск бензина в канистры и другую тару. По данным главы региона на 9 июля, «Лукойл» временно ограничил работу своих АЗС в Тамбовской области, а независимые компании столкнулись с недостаточными поставками топлива.В Тамбове ситуация осложнилась тем, что все девять частных заправок на сегодня закрыты. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков. Из-за этого автомобилисты создали дополнительную нагрузку на сетевые АЗС с госучастием. Всего, по данным администрации, в областном центре работает 60 станций, включая шесть газомоторных.Евгений Первышов также вновь призвал автомобилистов не заправляться впрок и не создавать запасы топлива.