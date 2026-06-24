Власти и УФАС усилили контроль за ценами на топливо в Тамбовской области

— К примеру, вновь функционирует АЗС сети «Лукойл» в городе Тамбове. Кроме того, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, а также исходя из принципов социальной ответственности, автозаправочными станциями «ТНТ» принимаются меры по сдерживанию роста цен на топливо, — сообщили в министерстве.

В Тамбовской области усилили контроль за ситуацией на рынке автомобильного топлива. Правительство региона совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы проверяет обоснованность роста цен на бензин и дизельное топливо, а также выявляет случаи недобросовестной конкуренции.Как сообщили в областном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства, проверки проводятся по обращениям региональных и муниципальных органов власти. Специалисты УФАС анализируют розничные цены на автозаправочных станциях и оценивают их экономическую обоснованность.По данным региональных властей, принимаемые меры уже дают первые результаты.В правительстве также подчеркнули, что дефицита топлива в регионе нет. На нефтебазах поддерживаются необходимые запасы бензина и дизельного топлива для бесперебойного снабжения АЗС. Кроме того, имеется так называемый «путевой ресурс» — горючее, которое уже подготовлено к отгрузке, но ещё находится в процессе доставки.Региональные власти продолжают взаимодействовать как с крупными сетевыми, так и с независимыми автозаправочными станциями для стабилизации ситуации на рынке.Отдельно в правительстве объяснили причины введения временных ограничений на отпуск топлива в одни руки. Такие меры направлены на снижение ажиотажного спроса и позволяют более равномерно распределять имеющиеся запасы между автомобилистами.Ранее власти уже заявляли, что перебои с наличием топлива на отдельных АЗС связаны главным образом с возросшим спросом и логистическими сложностями, а не с нехваткой бензина или дизельного топлива в регионе.