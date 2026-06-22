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В Тамбове чиновников и глав муниципалитетов начали обучать «бережливому управлению» по методикам «Росатома»
Вчера, 17:58
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В здании правительства Тамбовской области 23 июня стартовала двухдневная стратегическая сессия «Лидеры и проводники изменений. Регион. Тамбовская область». Как сообщает деловое издание «Вердикт», участниками стали руководители регионального и муниципального уровней — министры, заместители главы региона и руководители муниципалитетов.
Программа посвящена внедрению современных управленческих подходов, развитию проектных компетенций и цифровой трансформации органов власти. Экспертами выступают представители госкорпорации «Росатом», мастерской управления «Сенеж» и правительства Белгородской области.
Открывая мероприятие, глава Тамбовской области Евгений Первышов призвал участников максимально сосредоточиться на обучении и командной работе.
— На сегодняшний день в нашей стране происходят большие преобразования. От того, как мы перестроим работу внутри правительства, в органах государственной и муниципальной власти, во многом зависит эффективность нашей общей работы. Мы — одна большая команда, перед которой стоят задачи, поставленные президентом и жителями региона, — отметил Евгений Первышов.
Губернатор подчеркнул, что участникам предстоит познакомиться с практиками, которые позволят по-новому взглянуть на организацию работы органов власти.
— Нужно погрузиться, сосредоточиться и на два дня отбросить текущие дела. Важно не пропустить материал и не выпасть из той командообразующей работы, которая будет проходить здесь, — добавил глава региона.
По словам руководителя направления «Мастерская эффективности» госкорпорации «Росатом» Олега Попова, эффективность подобных мероприятий напрямую зависит от вовлечённости самих участников.
— Наверное, научить таких умных людей нельзя, а вот научиться можно. Когда ты тянешь на себя, возьмёшь больше, чем даже даёт преподаватель, и захочешь научиться большему, — сказал эксперт.
Директор проекта АО «Производственная система „Росатом“» Сергей Ильин отметил, что значительная часть управленческих процессов сегодня содержит скрытые резервы.
— По опыту хронометражей и оценки реальных процессов, в производственных действиях не более 10% операций создают ценность. В офисных процессах этот показатель ещё ниже — не более 5%. Это показатель тех резервов, которые у нас есть, — пояснил он.
В первый день участники изучили основы производственной системы «Росатома», проектный цикл и инструменты оптимизации процессов, а также приняли участие в командной игре «Опалубка».
24 июня работа продолжится в формате практических занятий. Команды подготовят проекты по внедрению бережливых технологий на 2026 год и представят их губернатору. По информации «Вердикта», после завершения сессии сроки реализации инициатив и ответственные исполнители будут закреплены в итоговом протоколе.
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