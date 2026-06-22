В Тамбове чиновников и глав муниципалитетов начали обучать «бережливому управлению» по методикам «Росатома»

— На сегодняшний день в нашей стране происходят большие преобразования. От того, как мы перестроим работу внутри правительства, в органах государственной и муниципальной власти, во многом зависит эффективность нашей общей работы. Мы — одна большая команда, перед которой стоят задачи, поставленные президентом и жителями региона, — отметил Евгений Первышов.

— Нужно погрузиться, сосредоточиться и на два дня отбросить текущие дела. Важно не пропустить материал и не выпасть из той командообразующей работы, которая будет проходить здесь, — добавил глава региона.

— Наверное, научить таких умных людей нельзя, а вот научиться можно. Когда ты тянешь на себя, возьмёшь больше, чем даже даёт преподаватель, и захочешь научиться большему, — сказал эксперт.

— По опыту хронометражей и оценки реальных процессов, в производственных действиях не более 10% операций создают ценность. В офисных процессах этот показатель ещё ниже — не более 5%. Это показатель тех резервов, которые у нас есть, — пояснил он.