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В Тамбове проходит форум «Цифровая прокачка региона»
Вчера, 09:23
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В Тамбове проходит стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тамбовская область». В наш регион приехали эксперты по внедрению цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны.
В форуме участвуют представители ведущих сельхозорганизаций Тамбовской области, которые знакомятся с лучшими практиками в области цифровизации АПК, и имеют возможность выбрать оптимальные решения для развития своего бизнеса.
В планах Министерства сельского хозяйства России - к 2026 году как минимум в пять раз расширить рынок цифровых технологий для сферы АПК по сравнению с 2020 годом.
Благодаря "цифровой прокачке", Тамбовская область познакомится с лучшими практиками цифровой трансформации от ведущих компаний цифровой экономики.
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