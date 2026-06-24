|
В Тамбовской области определили ориентиры по росту зарплат на 2026 год
Сегодня, 14:41
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области участники областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в Региональное соглашение на 2026–2028 годы. Как сообщает деловое издание «Вердикт», одной из ключевых тем заседания стало утверждение прогнозных целевых показателей заработной платы по видам экономической деятельности на следующий год.
Заседание прошло под председательством заместителя главы региона Наталии Макаревич. В нем приняли участие министр труда и занятости Михаил Филимонов, председатель областного профобъединения Геннадий Афанасов, представители органов власти, профсоюзов и работодателей. Интересы бизнеса представлял Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области в лице исполнительного директора Дениса Тарасова.
Помимо вопросов оплаты труда, участники обсудили развитие гибких форм занятости для граждан старшего поколения, а также распространение успешных корпоративных практик поддержки работников предпенсионного и пенсионного возраста, включая программы пенсионных накоплений.
В Союзе промышленников и предпринимателей отметили, что организация продолжает участвовать в развитии системы социального партнерства и взаимодействии бизнеса, власти и профсоюзов по вопросам рынка труда.
По итогам заседания также подвели итоги конкурса на лучшую организацию социального партнерства среди муниципалитетов региона. Победителем признан город Уварово, второе место занял Уваровский муниципальный округ, третье — Мордовский муниципальный округ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.