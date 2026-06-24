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Три парламентские партии выдвинули кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу
Вчера, 19:44
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В Тамбовской области стартовал очередной этап избирательной кампании: три парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — определились с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы.
Наиболее многочисленный список представила «Единая Россия». Решение о выдвижении было принято на региональной конференции под председательством главы области Евгения Первышова. В общеобластную часть списка вошли Иван Болдырев, Елена Воронина и Сергей Хаустов. Всего партия выдвинула 76 кандидатов — по партийным спискам и всем 25 одномандатным округам.
Среди известных кандидатов — председатель комитета областной Думы по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Константин Черкасов, депутат Государственной Думы Тамара Фролова, а также действующий депутат регионального парламента Алексей Кочетков, который вновь будет баллотироваться по Уваровскому одномандатному округу № 6.
КПРФ утвердила областной список на конференции регионального отделения партии. Его общеобластную часть возглавили первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Андрей Жидков, Антон Веселовский и Павел Колосницын. По информации партии, в числе кандидатов представлены действующие депутаты, представители бизнеса, аграрного сектора, медицины, а также участники специальной военной операции.
Своих кандидатов определило и региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду». Общеобластную часть списка возглавили руководитель регионального отделения Павел Плотников и Наталья Огинская. Всего партия выдвинула 35 кандидатов по партийным спискам и представителей во всех 25 одномандатных округах. По словам Павла Плотникова, среди кандидатов — действующие депутаты, педагоги, медики, юристы, предприниматели, спортсмены и участники СВО.
Выдвижение кандидатов является одним из ключевых этапов избирательной кампании. После регистрации документов в избирательной комиссии партии смогут официально приступить к агитации.
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