Суд признал незаконными 16 контрактов на ремонт исторической части улицы Советской в Мичуринске Комментариев: 0



До августа 2024 года реконструкцией участка улицы Советской между улицами Карла Маркса и Революционной занималось ООО «Стинэк». Однако 19 августа контракт был расторгнут. Причины прекращения сотрудничества в материалах дела не раскрываются.



После этого городские власти не стали проводить новую конкурентную процедуру. В администрации пояснили, что полноценный аукцион потребовал бы длительного согласования с министерством имущественных отношений Тамбовской области, а сроки строительного сезона были ограничены.



Вместо этого в период с 1 августа по 9 сентября 2024 года были заключены 16 отдельных договоров с тремя индивидуальными предпринимателями — Иваном Сухаревым, Максимом Гуреевым и Марком Клевцовым. Стоимость каждого договора не превышала 600 тыс. рублей, что позволяло обходиться без проведения торгов. Общая сумма закупок составила около 9,4 млн рублей.



Прокуратура Тамбовской области сочла такую схему незаконной и обратилась в суд.



Арбитраж поддержал позицию надзорного ведомства, указав, что все договоры были направлены на достижение одной хозяйственной цели и фактически заменили собой единую закупочную процедуру.



При этом суд пришёл к выводу, что сами предприниматели не были осведомлены о связи своих договоров с ранее расторгнутым контрактом ООО «Стинэк». Ответственность за организацию схемы возложена на отдел реализации проектов администрации.



В итоге с ИП Ивана Сухарева взыскано 1,075 млн рублей, с ИП Максима Гуреева — 980 тыс. рублей. Эти суммы представляют собой разницу между полученной оплатой и документально подтверждёнными расходами. К предпринимателю Марку Клевцову финансовые претензии предъявлены не были, поскольку его расходы превысили размер полученных средств.



Как отмечает «Вердикт», ситуация получила дополнительный резонанс из-за данных портала госзакупок. Несмотря на расторжение договора в августе 2024 года, контракт со «Стинэком» до сих пор имеет статус «Исполнение». Более того, в октябре 2025 года сведения о прекращении исполнения были признаны недействительными, после чего система вновь вернула первоначальный статус. Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными 16 муниципальных договоров, заключённых для ремонта исторической части улицы Советской в Мичуринске. Как сообщает деловое издание «Вердикт», причиной судебного разбирательства стало искусственное дробление единой закупки после расторжения контракта с первоначальным подрядчиком.До августа 2024 года реконструкцией участка улицы Советской между улицами Карла Маркса и Революционной занималось ООО «Стинэк». Однако 19 августа контракт был расторгнут. Причины прекращения сотрудничества в материалах дела не раскрываются.После этого городские власти не стали проводить новую конкурентную процедуру. В администрации пояснили, что полноценный аукцион потребовал бы длительного согласования с министерством имущественных отношений Тамбовской области, а сроки строительного сезона были ограничены.Вместо этого в период с 1 августа по 9 сентября 2024 года были заключены 16 отдельных договоров с тремя индивидуальными предпринимателями — Иваном Сухаревым, Максимом Гуреевым и Марком Клевцовым. Стоимость каждого договора не превышала 600 тыс. рублей, что позволяло обходиться без проведения торгов. Общая сумма закупок составила около 9,4 млн рублей.Прокуратура Тамбовской области сочла такую схему незаконной и обратилась в суд.Арбитраж поддержал позицию надзорного ведомства, указав, что все договоры были направлены на достижение одной хозяйственной цели и фактически заменили собой единую закупочную процедуру.При этом суд пришёл к выводу, что сами предприниматели не были осведомлены о связи своих договоров с ранее расторгнутым контрактом ООО «Стинэк». Ответственность за организацию схемы возложена на отдел реализации проектов администрации.В итоге с ИП Ивана Сухарева взыскано 1,075 млн рублей, с ИП Максима Гуреева — 980 тыс. рублей. Эти суммы представляют собой разницу между полученной оплатой и документально подтверждёнными расходами. К предпринимателю Марку Клевцову финансовые претензии предъявлены не были, поскольку его расходы превысили размер полученных средств.Как отмечает «Вердикт», ситуация получила дополнительный резонанс из-за данных портала госзакупок. Несмотря на расторжение договора в августе 2024 года, контракт со «Стинэком» до сих пор имеет статус «Исполнение». Более того, в октябре 2025 года сведения о прекращении исполнения были признаны недействительными, после чего система вновь вернула первоначальный статус.



