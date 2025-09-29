В Тамбове завершено расследование дела о взятке с участием бывшего полицейского и адвоката 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту путепровода 0 Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство

Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта 0 АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам

В Тамбовской городской Думе распределили посты и расширили число комитетов 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов. Первым заместителем председателя стала Елена

На совещании в правительстве Тамбовской области обсудили, как защитить покупателей от фальсификата и опасных продуктов 0 В правительстве Тамбовской области 29 сентября прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции. Совещание провела заместитель главы региона Наталия Макаревич. Речь шла о том, как защитить потребителей от поддельных и небезопасных товаров. Роспотребнадзор сообщил, что в первой

Новая Дума Тамбова: председателем стал ветеран СВО Кутейников, Косенков сохранил пост главы администрации 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,

Тамбовский спортсмен взял бронзу на Кубке России по пауэрлифтингу 0 В Екатеринбурге завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие почти 120 атлетов со всей страны. Тамбовчанин Павел Сальников вошёл в число сильнейших и завоевал бронзовую медаль. Спортсмен занимается в

Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей 0 Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе 0 Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора 0 Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей 0 Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму 0 Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой 0 Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной

Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове 0 Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени

В Тамбовской области начался поэтапный запуск отопительного сезона 0 В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,

В Тамбове реконструируют торговые ряды и воссоздадут Христорождественский храм 0 В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенской 0 Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,