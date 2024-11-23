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В Мичуринске обсудили проблему затягивания срока ремонта путепровода на Лаврова
Завершающее цикл выездных совещаний главы Тамбова Максима Харникова мероприятие состоялось для жителей улицы Автозаводской. Во встрече в подразделении школы №17 «Юнармеец» приняли участие местные жители, представители администрации, депутаты, правоохранители, сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Основной темой обсуждения стали затянувшиеся сроки ремонта путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова. Работы ведутся уже два года, но в последнее время они значительно отстают от графика.
По словам Максима Харникова, администрация организовала постоянное дежурство на объекте для контроля за действиями подрядчика. Вечером 20 ноября была открыта для движения одна отремонтированная полоса, что позволило ускорить транспортный поток.– Прокуратура занимается этим вопросом, и подрядчик будет привлечён к ответственности. Продление контракта не планируется, чтобы ускорить завершение работ. За просрочку предусмотрены штрафы, –
заявил глава города.
После окончания реконструкции путепровод обследуют эксперты, которые оценят его состояние. Ввод объекта в эксплуатацию возможен только при положительном заключении. Подрядчик также будет нести гарантийные обязательства в течение нескольких лет.
Фото: Денис Ерёмин «Мичуринская Правда»
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