В Мичуринске на путепроводе приступили к ремонту опор 0 В Мичуринске продолжается ремонт путепровода на улице Лаврова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот важный инфраструктурный проект реализуется в несколько этапов, направленных на восстановление и улучшение транспортной артерии города.

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений 0 Тамбовский районный суд вынес решение по делу о незаконном ограничении доступа к водным объектам, удовлетворив жалобы жителей, которые жаловались на невозможность свободного доступа к Красному озеру и каналу реки Цна в районе деревни Перикса и улицы Андреевской, - сообщает «ПроТамбов».

Продолжается распродажа активов завода «Ревтруд» 0 На очередные торги выставлены непрофильные активы тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир». Все они входят в воронежский концерн «Созвездие», находящийся под управлением ГК «Динамика», подконтрольного «Ростеху». Согласно аукционной документации, общая

В Тамбове на ул. Кронштадтская сгорел объект культурного наследия 0 Рано утром 9 июля в Тамбове на улице Кронштадтской загорелся дом Севостьянова, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Очевидцы прислали «ПроТамбову» видео, на котором в 3:30 утра было видно, как дом охвачен огнём.

В больнице имени Архиепископа Луки откроется новое отделение пульмонологии 0 В Тамбове планируют открыть новое отделение пульмонологии, сообщает правительство Тамбовской области. На капитальный ремонт внутренних помещений и кровли выделили более 28 млн рублей из областного бюджета.

«Спартак» сыграл вничью с «Коломной» 0 Тамбовский ФК «Спартак» провёл выездной матч в рамках 15-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б. Соперником красно-белых стала «Коломна». В первом тайме тамбовчане играли очень активно, и уже на четвёртой минуте счёт «бильярдным» ударом открыл Андрей Часовских. «Спартаковцы» ещё не раз подходили

Тамбовский муниципальный округ занял первое место в сельских играх 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове прошли XVIII областные летние сельские спортивные игры "Земля спорта" (6+), в которых приняли участие команды всех муниципалитетов региона. В соревнованиях приняли участие около 600 атлетов.

Тамбовская область продолжает терять население 0 За первые четыре месяца 2024 года из Тамбовской области уехало 6 944 человека, а прибыло 5 829 человек. По уровню миграционной убыли (-1 115 человек) регион оказался в тройке аутсайдеров Центрального федерального округа (ЦФО). Такие данные приводит Росстат в своём очередном докладе о

В Тамбове преподавателя, подозреваемого в получении взяток отправили под домашний арест 0 Следователи возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры филиала высшего учебного заведения в городе Тамбове. Преподавателя подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

С ООО «СМУ — 90», ООО «СОЮЗ АВТОДОР», ЗАО «ДСУ-2» могут расторгнуть контракты 0 На заседании правительства Тамбовской области по исполнению программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» было принято решение о применении радикальных мер к подрядчикам за срыв сроков по муниципальным контрактам в рамках региональных и федеральных программ.

Провал на коллекторе на улице Гастелло в Тамбове начнут устранять 8 июля 0 8 июля сотрудники РКС-Тамбов начнут устранять провал на перекрёстке улиц Гастелло и Елецкой. Как сообщили в пресс-службе ресурсопоставщика, здесь обрушился участок канализационного коллектора, который не попал в реконструкцию в 2020 году.

На выходных температура воздуха спадёт до +28 градусов 0 Сегодня, 6 июля, целый день будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +26 градусов днём, что значительно ниже, чем в середине недели. Порывы ветра усилятся и достигнут 13 метров в секунду.

На улице Подвойского в Тамбове обнаружен труп голого мужчины 0 Утро пятницы, 5 июля, в Тамбове началось с трагического происшествия. На улице Подвойского под окнами многоэтажки местные жители обнаружили голого человека без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.

В Тамбовской области сменилось руководство ФСБ 0 Указом президента России назначен новый начальник управления ФСБ России по Тамбовской области. Им стал генерал-майор Дмитрий Платонов, который с 2019 года занимал аналогичную должность в Костромской области.

За полгода в Тамбовской области собрали 147 тонн вторсырья 0 «Тамбовская сетевая компания» подвела итоги за первые шесть месяцев 2024 года по сбору вторсырья в жёлтые контейнеры. В общей сложности было собрано 147 тонн вторсырья, включая 65 тонн пластика, 63 тонны стекла, 18 тонн картона и 1 тонну металла. Региональный оператор напомнил, что такие контейнеры

Глава Тамбовской области проконтролировал ход капремонта в трёх школах региона 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров проконтролировал ход капитального ремонта в трёх школах региона. На эти цели выделено более 2,9 миллиарда рублей.

В Тамбове «школа» без лицензии набирала детей в начальные классы 0 В Тамбовском УФАС рассматривается дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, связанное с организацией «Академия 68», которая разместила рекламный щит рядом с торговым центром «Европа» на севере Тамбова, предлагая родителям записать детей в младшие классы частной школы. Реклама

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» стало фигурантом новых уголовных дел 0 Как сообщает издание «ПроТамбов», деятельность ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Котовске привела к возбуждению ещё двух уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Одно из должностных лиц, руководящее ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Управляющая компания Компьюлинк

Руководству «РКС-Тамбов» предложили уйти в отставку, если обрушение коллектора на ул. К. Маркса не устранят в срок 0 Руководитель администрации города Тамбова Максим Косенков заявил, если движение на улице Карла Маркса в центре города, нарушенное из-за обрушения коллектора, не будет восстановлено в срок, руководитель компании «РКС-Тамбов» Ксения Абалина должна будет покинуть свой пост.

ООО «СУ-1» из Липецкой области подозревается в ещё одном хищении при исполнении контракта в Тамбовской области 0 Ещё одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено в отношении ООО «СУ-1» после проверки прокуратуры, которая выявила нарушения в ходе благоустройства сквера Литераторов в Мичуринске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Надзорный орган установил, что было похищено более 1,3 млн