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В Мичуринске на путепроводе приступили к ремонту опор
Вчера, 10:30
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В Мичуринске продолжается ремонт путепровода на улице Лаврова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот важный инфраструктурный проект реализуется в несколько этапов, направленных на восстановление и улучшение транспортной артерии города.
Первый этап работ, включавший демонтаж и перенос инженерных сетей, был успешно завершён и оплачен ещё в прошлом году. Второй этап начался в апреле этого года и на сегодняшний день уже видны существенные результаты:
- Завершён монтаж первого асфальтного выравнивающего слоя на подъездах к мосту.
- Завезены необходимые материалы для дальнейших работ.
- Установлены дорожные знаки и закуплены светофоры для реверсивного движения, что позволит регулировать движение транспорта во время ремонта.
Сегодня рабочие приступили к следующим задачам:
- Ремонт мостовых опор.
- Монтаж опалубки для ригелей.
- Демонтаж асфальтного покрытия лестничных сходов.
- Подготовительные работы по установке бордюрного камня.
- Монтаж опалубки конуса для наклонной насыпи.
Путепровод на улице Лаврова, протяжённостью 233,8 метра, является важной транспортной артерией города, обеспечивающей выезд в сторону Липецка и Воронежа. Завершение ремонтных работ должно восстановить все технические характеристики сооружения, продлить срок его службы на несколько лет и сделать его более удобным и безопасным для жителей и гостей города.
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