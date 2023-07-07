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Прокуратура в суде оспаривает перенос срока строительства путепровода в Мичуринске

Сегодня, 09:10
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Прокуратура в суде оспаривает перенос срока строительства путепровода в МичуринскеПрокуратура Тамбовской области подала иск в арбитражный суд, требуя признать недействительными изменения, внесенные в контракт на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Эти изменения включали решение о выплате аванса и переносе сроков сдачи объекта на год. Ответчиком по иску является заказчик работ - областное учреждение "Тамбовавтодор", а третьей стороной - подрядчик - ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна". Заявление принято к рассмотрению, а предварительное судебное заседание назначено на 19 сентября.

Контракт между "Тамбовавтодором" и "Куйбышевской дорожной передвижной механизированной колонной" был заключен 26 мая 2020 года. Общая стоимость проекта по строительству путепровода через железнодорожные пути, простирающегося от центра Мичуринска до микрорайона Кочетовка (агротехнопарк "Мичуринский") на севере города, составила более 1,4 миллиарда рублей. Завершение работ планировалось к 30 ноября 2023 года. Однако в ноябре 2022 года было подписано дополнительное соглашение, согласно которому сроки сдачи путепровода были перенесены на год, до 30 ноября 2024 года.

Кроме того, в декабре 2020 года было заключено другое дополнительное соглашение. В этом соглашении, помимо прочего, была предусмотрена выплата аванса "в связи с технической и технологической сложностью выполняемых работ". Изначально аванс не был предусмотрен контрактом, но после внесения изменений он составил 10% от общей стоимости работ или 140 миллионов рублей, которые подрядчик получил в конце 2020 года.
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