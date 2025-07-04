Министерство обороны продаёт 46 авиадвигателей в Тамбовской области Комментариев: 0



Аукционные торги запланированы на 1 августа, а приём заявок продлится до 24 июля. Для участия необходимо внести задаток в размере 138 тысяч рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 69 тысяч рублей.



Все двигатели были выпущены в период с 1973 по 1992 год. Несмотря на возраст, лишь 11 единиц из 46 имеют степень износа более 50%, что может говорить о возможности их дальнейшего использования или восстановления.



Принять участие в торгах могут как физические лица, так и коммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также компаний с долей госучастия, превышающей 25%.



Стоит отметить, что подобные аукционы уже проходили ранее. Так, осенью 2024 года аэропорт «Тамбов» реализовал шесть самолётных двигателей за 59,3 миллиона рублей. Тогда цена лота выросла с первоначальных 342 тысяч рублей почти в 173 раза. Победителем торгов стало иркутское акционерное общество «Авиакомпания “Ираэро”».



Новая распродажа военного имущества вызывает интерес не только у коллекционеров и реставраторов, но и у предприятий, специализирующихся на ремонте и разборке авиационной техники. С учётом предыдущего опыта, итоги августовского аукциона могут оказаться не менее впечатляющими.



Фото: torgi.gov.ru Департамент военного имущества Минобороны РФ объявил аукцион по продаже партии авиадвигателей, находящихся на хранении в Тамбовской области. В лот включено 46 двигателей, каждый из которых оценён в 30 тысяч рублей. Общая начальная стоимость продажи составляет 1,38 миллиона рублей.Аукционные торги запланированы на 1 августа, а приём заявок продлится до 24 июля. Для участия необходимо внести задаток в размере 138 тысяч рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 69 тысяч рублей.Все двигатели были выпущены в период с 1973 по 1992 год. Несмотря на возраст, лишь 11 единиц из 46 имеют степень износа более 50%, что может говорить о возможности их дальнейшего использования или восстановления.Принять участие в торгах могут как физические лица, так и коммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также компаний с долей госучастия, превышающей 25%.Стоит отметить, что подобные аукционы уже проходили ранее. Так, осенью 2024 года аэропорт «Тамбов» реализовал шесть самолётных двигателей за 59,3 миллиона рублей. Тогда цена лота выросла с первоначальных 342 тысяч рублей почти в 173 раза. Победителем торгов стало иркутское акционерное общество «Авиакомпания “Ираэро”».Новая распродажа военного имущества вызывает интерес не только у коллекционеров и реставраторов, но и у предприятий, специализирующихся на ремонте и разборке авиационной техники. С учётом предыдущего опыта, итоги августовского аукциона могут оказаться не менее впечатляющими.Фото: torgi.gov.ru



