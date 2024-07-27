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» » Аэропорт «Тамбов» купит трап почти за 5 миллионов рублей

Аэропорт «Тамбов» купит трап почти за 5 миллионов рублей

Сегодня, 10:49
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Аэропорт «Тамбов» объявил тендер на покупку пассажирского трапа. Приём заявок на тендер продлится до 6 августа, а итоги аукциона будут подведены 8 августа. Стартовая цена трапа составляет 4,7 миллиона рублей, выделенных из бюджета Тамбовской области. Поставка оборудования в аэропорт должна быть завершена до 15 декабря 2024 года.

Пассажирский трап предназначен для посадки и высадки пассажиров, а также для доступа технического персонала в салон воздушного судна. Он представляет собой специальное прицепное шасси на четырёх колесах с шарнирно закреплённой однопролетной лестницей и водилом в передней части шасси, которое позволяет управлять передними колесами.

Согласно проекту, трап должен быть заводской сборки, новым, выпущенным в 2024 году, и не бывшим в эксплуатации, включая тестовую. Техническое задание также требует, чтобы трап имел высоту не более 4,5 метров и максимальную грузоподъёмность лестницы в 1 200 килограммов.

Трап необходим для обслуживания российских узкофюзеляжных самолётов Sukhoi Superjet. Глава области Максим Егоров отметил, что Правительство ведёт последовательную работу по модернизации аэропортового комплекса, чтобы он мог принимать среднемагистральные самолёты. Для аэропорта «Тамбов» уже был приобретён тягач за 31,2 миллиона рублей, который будет использоваться для буксировки Суперджетов.
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Аэропорт «Тамбов» купит трап почти за 5 миллионов рублей

Сегодня, 10:49
0
Аэропорт «Тамбов» объявил тендер на покупку пассажирского трапа. Приём заявок на тендер продлится до 6 августа, а итоги аукциона будут подведены 8 августа. Стартовая цена трапа составляет 4,7 миллиона рублей, выделенных из бюджета Тамбовской области. Поставка оборудования в аэропорт должна быть

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