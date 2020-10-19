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Модернизация аэропорта «Тамбов» обойдется в 4,5 млрд рублей
Вчера, 13:03
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Прошел экспертизу проект по модернизации аэропорта «Тамбов». Работы стоимостью в 4,5 млрд рублей планируют завершить в 2024 году. В рамках модернизации планируют построить новую взлетную полосу, которая будет длиннее на 400 метров это необходимо для принятия современных самолетов Boeing и Airbus.
Обновленный аэропорт позволит увеличить пассажиропоток и расширить географию полетов. С начала года компания «Руслайн» выполнила почти 300 парных рейсов и перевезла более 20 тыс. пассажиров.
В 70-х годах прошлого века были построены существующие здания аэровокзала, гостиницы, взлётно-посадочная полоса с торцевым покрытием с современным радиотехническим оборудованием и другие производственные здания. Это позволило эксплуатировать в 60-е годы самолёты Ли-2, а с 1971 года - Ан-24. расширилась география воздушных линий, выросли объёмы авиаперевозок.
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