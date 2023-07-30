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Аэропорт «Тамбов» получил сертификат соответствия
Аэропорт «Тамбов» успешно получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам, который будет действителен в течение пяти лет. Это важное решение было принято специализированной комиссией после тщательной оценки проведённой реконструкции. Глава региона Максим Егоров, отметил в социальных сетях, что особое значение при этом имел ремонт взлётно-посадочной полосы.
Процесс модернизации аэропорта проходил впервые за последние 50 лет и являлся многоэтапным и дорогостоящим.
Напомним, что аэропорт «Тамбов» до сих пор остается единственным действующим аэропортом в Центрально-Чернозёмном регионе. Полёты выполняются в Москву (с понедельника по пятницу) и Санкт-Петербург (четыре раза в неделю). Необходимо отметить, что все рейсы практически полностью загружены, что подчеркивает значимость аэропорта для пассажиров и воздушных перевозок в регионе.
Фото: vk.com/mbegorov
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Аэропорт «Тамбов» успешно получил сертификат соответствия федеральным авиационным правилам, который будет действителен в течение пяти лет. Это важное решение было принято специализированной комиссией после тщательной оценки проведённой реконструкции. Глава региона Максим Егоров, отметил в
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