|
На рекультивацию свалки в Жердевском округе выделят почти 133 млн рублей
Вчера, 10:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В предстоящем году запланирована рекультивация старой свалки, расположенной вблизи населенного пункта Жердевка. Согласно сообщению от ИА "Онлайн Тамбов.ру", работы должны быть завершены к 25 ноября 2024 года, и на их осуществление выделено почти 133 миллиона рублей.
Реализация проекта "Чистая страна" будет осуществляться с использованием средств из федерального бюджета, а также средств областных и муниципальных бюджетов. Подрядчика определит конкурс, который продлится до 20 декабря.
Перечень выполняемых работ включает в себя укрытие отходов почвой, установку защитного экрана, включая гидроизоляцию из бетонных матов, монтаж системы газоудаления, а также проведение биологической рекультивации, включающей в себя посев луговых трав.
Общая площадь свалки в Жердевке составляет 9,8 гектара, а объем накопленных коммунальных отходов превышает 150 тысяч кубических метров. Судебное решение Жердевского районного суда в 2014 году привело к закрытию данной свалки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.