«Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет взыскать с администрации Котовска 412 млн рублей 0 Согласно информации от "Электронного правосудия", компания ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО", подвергаемая критике как поставщик ресурсов, предпринимает судебные действия с целью расторгнуть концессионное соглашение с администрацией города Котовска. Кроме того, компания требует возврата с

На рекультивацию свалки в Жердевском округе выделят почти 133 млн рублей 0 В предстоящем году запланирована рекультивация старой свалки, расположенной вблизи населенного пункта Жердевка. Согласно сообщению от ИА "Онлайн Тамбов.ру", работы должны быть завершены к 25 ноября 2024 года, и на их осуществление выделено почти 133 миллиона рублей.

В Тамбовской областной галерее Центр «Белый Слон» познакомит с культурой Индии 0 9 декабря в 15:00 в стенах Тамбовской областной картинной галереи Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» проведёт вечер знакомства с индийской культурой «Намастэ Бхарат 2023».

Более 35 тысяч семей, не использовавших материнский капитал, получат индексацию 0 С 1 февраля Социальный фонд увеличит сумму материнского капитала для семей, которые еще не воспользовались этим льготным предложением, по информации регионального отделения Фонда. В Тамбовской области изменения затронут более 35 тысяч семей.

Выявили случаи умышленного отключения от ГЛОНАСС в автобусах 0 В администрации города Тамбова прошло заседание комиссии по мониторингу исполнения договоров о предоставлении услуг пассажирских перевозок. Участники обсудили несколько актуальных вопросов, включая состояние салонов транспортных средств и эффективность отопительных систем в общественном транспорте

В Тамбове управляющую компанию уличили в фальсификации подписей жильцов 0 В центре области жители многоквартирных домов продолжают выявлять недобросовестные практики и подделку подписей со стороны управляющих организаций. Напомним о скандале с Управляющей компанией (УК) "Мир", в результате которого даже возбудили уголовное дело против данной организации.

В Тамбове хотят продать 12 нежилых помещений в долгострое на ул. Киквидзе 0 Фонд развития территорий объявил о проведении поиска организации, готовой за вознаграждение осуществить продажу 12 нежилых помещений в здании, являющемся объектом долгостроя и расположенном по адресу: улица Киквидзе, 77 Б, город Тамбов. Информация о данном запросе размещена в Единой информационной

Автобаза администрации Тамбова закупает 10 автомобилей 0 Администрация Тамбова приобретает в лизинг 10 автомобилей LADA Granta. Услуги финансовой аренды предоставит ООО "Лизинговая компания Простые решения", которая выиграла электронный аукцион. Эта компания, зарегистрированная в Москве, уменьшила начальную стоимость лизинга на 61 тысячу рублей, снизив

В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки 0 С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.

В Тамбове проверили качество капремонта многоквартирных домов 0 Министр ТЭК и ЖКХ региона Елена Бабикова, на этой неделе посетила два объекта в городе Тамбове: жилой дом на улице Железнодорожной и дом на улице Бригадной. Во время приема граждан жители данных домов высказали свои претензии по поводу качества проведенных капитальных ремонтных работ.

Жители Притамбовья: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 В селе Донском, расположенном в Тамбовском муниципальном округе, количество многоквартирных домов невелико, однако, несмотря на начало отопительного сезона в области, в них ощущается недостаток тепла. По словам жителей Молодёжной улицы, система централизованного теплоснабжения испытывает сбои с

После публикации на сайте ИА «Тамбов-информ» прокуратура через суд добилась ремонта дороги 0 Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по публикации «Жители Кирсанова называют отдельные дороги «тропами по бездорожью»», размещенной на сайте ИА «Тамбов-информ».

В Тамбове зимой монтируют уличное освещение 0 Как сообщает администрация города на прошлой неделе в Тамбове начали проводить работы по установке освещения на нескольких внутридворовых территориях. Уже завершена установка новых столбов с освещением. Работы проводились на улицах Сенько, 12, 14, Франко, 4, 6 и на Астраханской, 195, к.1-4.

На мусорном полигоне в Жердевке произошёл пожар 0 На территории мусорного полигона ООО «КомЭк» в Жердевке возник пожар, который был успешно ликвидирован бригадой спасателей всего через 20 минут после их прибытия в 8:00. По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и распространенной через «ПроТамбов», возгорание

Центр «Белый Слон» продолжает знакомить тамбовчан с культурой Китая 0 В первый день зимы в тамбовской городской библиотеке имени Боратынского студенты педагогического колледжа собрались на встречу со специалистами Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и китайскими студентами ТГУ имени Державина, чтобы познакомиться с китайской поэзией в

Бывшая сотрудница водоканала обвиняется по коррупционной статье 0 В Тамбовской области бывшая сотрудница компании "РКС-Тамбов" стала обвиняемой по части 6 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса РФ в связи с коммерческим подкупом. Сотрудники регионального Управления Федеральной Службы Безопасности (УФСБ)

В Тамбове продолжают торговать табачными изделиями вблизи вузов 0 В Тамбове продолжают функционировать магазины табачной продукции неподалеку от образовательных учреждений. Прошло три месяца с того момента, как жители высказали свои опасения относительно законности размещения этих магазинов.

44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г. – очередная, 44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.

В Тамбове увеличится плата по договорам социального найма 0 Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали предложение о повышении ставки квартплаты за использование жилого помещения по соглашениям социального найма. С начала следующего года предполагается индексация размера оплаты на 4%, что означает увеличение с 36 копеек до 57 копеек за квадратный метр.

В Тамбовской области спортивным туризмом занимаются около пяти тысяч жителей 0 На текущей Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит отраслевая неделя спорта региона. Представители Тамбовской области делятся своим опытом в области спортивного туризма.