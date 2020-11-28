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Рекультивация мичуринской свалки рассматривается в суде
Сегодня, 09:54
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Продолжается судебное разбирательство между ООО «Эколекарь» (компанией из Ивановской области) и управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска по вопросу рекультивации местной свалки.
ООО «Эколекарь» требует признать незаконным расторжение контракта на рекультивацию мусорного полигона. Летом текущего года компания выиграла соответствующий электронный аукцион, снизив начальную цену почти на 33 миллиона рублей, но, не приступив во время к работам. На этом основании контракт был расторгнут. Мичуринский полигон эксплуатировался с 1959 года, с октября 2016 года он закрыт.
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