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В Мичуринске продолжается рекультивация территории полигона
Сегодня, 08:37
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Реализацию федерального проекта «Чистая вода» обсудили эксперты Минприроды России с представителями регионов в рамках видеоконференции. В совещании приняли участие представители управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.
В рамках мероприятия тамбовские экологи отчитались о ходе работ по рекультивации выведенного из эксплуатации одного из крупнейших полигонов захоронения отходов в Мичуринском районе. Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Объект эксплуатировался более полувека. Он был закрыт в 2016 году. В сентябре 2019 года полигон был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Площадь участка, подлежащего рекультивации, составляет 7,4 гектара. Объем накопленных отходов – 2 миллиона тонн. Проектная стоимость работ - около 90 миллионов рублей.
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