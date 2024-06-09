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» » Жители области смогут летать в Казань дважды в неделю

Жители области смогут летать в Казань дважды в неделю

Сегодня, 10:58
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Жители области смогут летать в Казань дважды в неделюС 18 июня из Тамбова начнутся авиарейсы в Казань. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Полёты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам, и будут доступны до конца сентября. Время в пути составит 1 час 20 минут, а стоимость билетов начинается от 3 000 рублей. Билеты на новый маршрут уже можно приобрести.

В Правительстве области отметили, что сейчас аэропорт «Тамбов» является единственным в Черноземье, принимающим и отправляющим воздушные рейсы. В последние годы были восстановлены рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Региональные власти уделяют внимание модернизации аэропортового комплекса, включая ремонт взлетно-посадочной полосы и других объектов инфраструктуры.

Фото: Правительство Тамбовской области
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