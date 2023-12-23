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Аэропорт Тамбова начнет работать в ночное время
Сегодня, 15:21
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Происходит процесс оформления разрешения на работу аэропорта Тамбова в ночное время. Это обсуждалось в ходе встречи между главой Росавиации Дмитрием Ядровым и Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе аэропорта 1 ноября 2023 года, что позволит принимать воздушные суда в темное время суток.
С мая 2022 года аэропорт Тамбова стал единственным в Черноземье, обслуживающим регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что пассажиропоток в 2023 году увеличится на 20%, достигнув около 31 тыс. человек. В будущем планируется расширить маршрутную сеть, включив рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань и другие города Урала.
В 2022 году взлетно-посадочная полоса прошла ремонт, на который было выделено около 560 миллионов рублей из областного бюджета. Однако для полноценной эксплуатации более вместительных воздушных судов требуется провести работы по удлинению полосы на 300-400 метров. План начать разработку проекта работ запланирован на 2024 год.
Фото: «Вести Тамбов»
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