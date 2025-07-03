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В Тамбовской области задержали мужчину за пропаганду терроризма в Telegram
Вчера, 10:43
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Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали 50-летнего жителя региона по подозрению в размещении в Telegram материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина публиковал комментарии, в которых выражал поддержку запрещённой в России проукраинской террористической организации и оправдывал её действия на территории страны.
По данному факту следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ — «Пропаганда терроризма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление возможных дополнительных эпизодов противоправной активности.
Как подчёркивают в ведомстве, действия подозреваемого были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых с целью профилактики и пресечения экстремистских проявлений в цифровом пространстве.
Стоит отметить, что это не первый случай подобного рода в регионе. Неделей ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему жителю Тамбовской области, также обвинённому в публичном оправдании терроризма через Telegram. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
УФСБ напоминает, что действия, направленные на распространение террористической идеологии в сети, влекут серьёзную уголовную ответственность. Ведомство призывает граждан к соблюдению законодательства и проявлению бдительности в информационном поле.
Фото: УФСБ России по Тамбовской области
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