"Новые люди" в Тамбове единогласно выдвинули первую женщину-кандидата в губернаторы области 0 Региональное отделение партии "Новые люди" в Тамбовской области единогласно выдвинуло кандидатом на должность губернатора региона предпринимателя Елену Семилетову. Решение было принято на общем собрании партийцев тайным голосованием — все десять голосующих поддержали выдвижение кандидатуры, написав

В Мичуринске снова не удалось продать здание бывшего общежития аграрного университета 0 Третий по счёту аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета вновь завершился безрезультатно. Как следует из официальной документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Начальная стоимость объекта составляла 23,2

В Тамбовской области задержали мужчину за пропаганду терроризма в Telegram 0 Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали 50-летнего жителя региона по подозрению в размещении в Telegram материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина публиковал комментарии, в которых выражал поддержку запрещённой в России

С 5 июля за дропперство грозит уголовная ответственность: новые правила борьбы с мошенничеством 0 С 5 июля 2025 года в России вступает в силу закон, усиливающий уголовную ответственность за участие в финансовых схемах мошенников, связанных с обналичиванием и переводом похищенных средств — так называемое дропперство. Это означает, что даже те, кто лишь формально «помогает» злоумышленникам,

В Котовске возбудили уголовное дело после гибели трёх рабочих на производстве 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту трагического инцидента на одном из промышленных предприятий Котовска, где в результате аварии погибли три человека, ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В Моршанске сотрудницу пункта выдачи маркетплейса заподозрили в хищении товаров на 165 тысяч рублей 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Моршанска, работавшей в пункте выдачи одного из крупных маркетплейсов. По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщину подозревают в краже товаров на общую сумму более 165 тысяч рублей.

В Тамбове выявляют новых граждан РФ, уклоняющихся от воинского учёта 0 В Тамбове прошёл очередной профилактический рейд, направленный на проверку соблюдения требований воинского учёта среди натурализованных граждан. Мероприятие проведено силами военных следователей совместно с полицией и представителями городской администрации. Основной целью стало выявление бывших

Путин обсудил с Евгением Первышовым итоги полугодия и приоритеты развития Тамбовской области 0 Президент России Владимир Путин принял в Кремле с рабочим докладом временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Глава государства поинтересовался, как проходит адаптация нового руководителя, назначенного на пост около полугода назад.

Разработкой территориальной схемы обращения с отходами в Тамбовской области займётся компания из Татарстана 0 Победителем открытого конкурса на создание территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) для Тамбовской области стало ООО «Эттон-Центр» из Татарстана. Контракт с компанией заключён региональным министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове 0 Компания «Тамбовпромстрой», которая в настоящее время ведёт ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади, получила ещё один муниципальный контракт — теперь на благоустройство сквера в районе улицы Тамбовские зори. Об этом сообщили в администрации города.

«Новые люди» и ветераны боевых действий Тамбовской области провели акцию памяти 0 В Мичуринске 1 июля состоялось мероприятие, посвященное чествованию ветеранов боевых действий. Инициатором акции памяти выступило Мичуринское местное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», мероприятие поддержали администрация Мичуринска и

Парк при «Усадьбе Асеевых» в Тамбове планируют передать региону для надлежащего ухода и благоустройства 0 Власти Тамбовской области готовятся принять на свой баланс парк, расположенный на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Как сообщил и. о. министра туризма региона Станислав Дзасохов, процесс передачи земли из федеральной собственности в региональную вступил в финальную фазу согласований

Дело о банкротстве «Альянсстройсервис» в Тамбове прекращено 0 Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в резонансном деле о банкротстве компании «Альянсстройсервис», которую связывают с бизнес-группой предпринимателя Александра Жупикова. Согласно опубликованному решению, производство прекращено по инициативе самой компании после полного погашения

Жители Тамбовской области направили более тысячи обращений в ЦУР за неделю 0 С 21 по 27 июня Центр управления регионом Тамбовской области зарегистрировал 1171 обращение от жителей, поступившее через официальные страницы органов власти и госучреждений в социальных сетях, а также через личные сообщения. Все заявки были переданы соответствующим ведомствам для оперативного

Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам 0 Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовых

С третьей попытки: в Тамбове выбрали нового подрядчика для сквера «Гармония» 0 В Тамбове завершились торги по выбору подрядной организации для реализации проекта сквера «Гармония», который планируется обустроить на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель из областного центра Левон Даниелян. Он предложил выполнить

В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка 0 В Тамбовской области состоялся региональный этап АгроИнвестКлуба Россельхозбанка (РСХБ). Мероприятие реализовано с целью поддержки агро-IT стартапов и развития аграрного сектора Тамбовской области. Участниками встречи стали врио заместителя главы региона Николай Федосеенков, представители органов

В Тамбовской области возбуждено дело о повреждении мемориала в честь павших героев войны 0 В Мучкапском муниципальном округе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального комплекса, посвящённого воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика 0 Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему

Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров 0 На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.