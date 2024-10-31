Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО 0 Более двух с половиной лет ветераны Мичуринского отделения Тамбовской области, входящего в «Российский Союз ветеранов Афганистана», активно занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Как люди, прошедшие через испытания

Назначен новый прокурор Мичуринского района 0 Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Мичуринского района на срок пять лет назначен младший советник юстиции Алексей Викторович Лебедев. Он сменил на этом посту Юрия Плужникова.

Скорая помощь в Тамбовской области переходит под единое руководство 0 С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.

В Тамбове возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому 0 Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области начало уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке дать взятку должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в отношении управляющей компании «Новый дом» до апреля 2025 года 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении управляющей компании «Новый дом» до 15 апреля 2025 года. Это стало возможным по запросу конкурсного управляющего Ксении Спириной, которая отметила, что конкурсная масса ещё не сформирована

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком на благоустройство исторической улицы Советской 0 Администрация Мичуринска расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству исторической части улицы Советской. Контракт на сумму более 95 млн рублей был заключён в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства город получил благодаря победе во

В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытыми 0 В Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.

В Уварове завершают рекультивацию полигона в рамках нацпроекта «Экология» 0 В городе Уварово Тамбовской области подходят к завершению работы по рекультивации полигона площадью 8 гектаров в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Министр экологии и природных ресурсов области Алла Албегова сообщила в своем телеграм-канале, что объект планируют

Жители Тамбова обеспокоены ситуацией с бездомными собаками: отлов животных откладывается до конца ноября 0 Проблема бездомных собак остаётся острой в Тамбове, где местные жители регулярно сталкиваются с крупными стаями безнадзорных животных. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», бездомные собаки появляются почти во всех районах города, вызывая опасения у горожан. Так, одна из местных жительниц, Елена

Тамбов вводит туристический налог на проживание в гостиницах 0 С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время

Жители Котовска остаются без тепла из-за затянувшихся коммунальных аварий 0 В Котовске крупная авария на теплосетях оставила значительное количество жителей без отопления. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), от котовчан поступило около 300 жалоб, и по информации на данный момент, без тепла остаются примерно 50 домов из 227.

Военно-патриотическая работа: встречи с ветеранами в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно проводить военно – патриотическую работу с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа и приглашает в музейную комнату «Боевой Славы»

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед Днём народного единства 0 С 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней подряд в соответствии с производственным календарём, утверждённым Правительством РФ, сообщает ТАСС.

Глава СК России вновь потребовал доклад по нарушению прав жильцов проблемного дома в Тамбове 0 Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, вновь запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав сирот и переселенцев из аварийного жилья, переселённых в 2019 году в дом на Запрудном проезде в Тамбове.

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей 0 На дороги Тамбовской области, разрушившиеся спустя короткое время после сдачи, было потрачено около 2,3 млрд рублей. Речь идет о трёх участках: дорога до Сосновки стоимостью 1,3 млрд рублей, принятая в декабре 2022 года, а также участки до Жердевки за 432 млн рублей и в Пичаевском округе за 650 млн

Жители Тамбова выступают против введения туристического налога 0 Предложение администрации Тамбова о введении туристического налога вызвало широкий резонанс среди местных жителей и представителей общественности. На следующей неделе решение должны принять депутаты Тамбовской городской Думы. Идея предполагает, что гости города, останавливающиеся в гостиницах на

В Тамбовской области предотвратили атаку 11 украинских беспилотников, пострадавших нет 0 Минувшей ночью минимум 11 украинских беспилотников пытались атаковать территорию Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram.

В Тамбовской области задержаны беглецы из колонии ИК-2, сбежавшие через тоннель длиной 65 метров 0 26 октября в Сампурском районе Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух из шести осуждённых, совершивших побег из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области. Задержанные пытались оказать сопротивление. Ещё двух беглецов поймали в Задонском районе Липецкой области,

Бывший гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова вновь признана виновной в присвоении средств 0 Советский районный суд Тамбова повторно признал экс-гендиректора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову виновной в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения. Как сообщается, Коновалова перевела на счёт подконтрольной компании 708 155 рублей, выделенных клубу в

Тамбовское УФАС в четвёртый раз включило липецкую компанию в список недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов 0 Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в очередной, уже четвёртый раз внесло липецкую компанию ООО «СУ-1», собственником которой является Мраз Мстояну, в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило нарушение условий контракта на ремонт городских дорог в