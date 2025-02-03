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В Тамбовской области задержан чиновник при попытке незаконного выезда из России
Сотрудника одного из государственных учреждений Тамбовской области задержали при попытке покинуть страну, несмотря на установленные запреты, связанные с его допуском к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.
По данным следствия, чиновник нарушил требования по защите секретной информации и пытался пересечь границу РФ, игнорируя ограничения. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны).
В УФСБ отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и выявление возможных других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
Расследование продолжается.
Photo: Shutterstock
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