Подрядчика тамбовской филармонии могут признать банкротом 0 Проблемы с реконструкцией тамбовской филармонии продолжаются. Недавно торги на поставку дорогостоящего оборудования для учреждения были отменены, а теперь выяснилось, что главный подрядчик объекта столкнулся с угрозой банкротства.

Задержан тамбовчанин готовивший подрыв объекта энергетической инфраструктуры 0 Житель Тамбова задумал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Депутаты передали в концессию электросетевое хозяйство Тамбова без проведения конкурса 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 24 апреля, депутаты приняли решение о предоставлении концессии АО «ОРЭС-Тамбов» для управления электросетевым хозяйством города без проведения конкурса.

В Токаревском округе суд обязал птицефабрику снизить шум от производства 0 Суд Токарёвского района по иску Управления Роспотребнадзора принял решение о возложении на ОАО «Токаревская птицефабрика» обязанности принять меры по снижению уровня шума от производства до 1 мая 2025 года в соответствии с требованиями СаПин.

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Боевой Славы». 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» существует более 20-ти лет. За это время ветеранское движение наладило связи со всеми ведущими организациями и учреждениями г. Мичуринска и Мичуринского муниципального

Сергей Белов покинул пост руководителя «Дирекции городских дорог» 0 В Тамбове Сергей Белов покинул свою должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог», - сообщает «ПроТамбов».

Житель Тамбовской области вымогал у мужчины деньги за «фиктивный интим» 0 В Мичуринском районном суде будет рассмотрено дело о получении 162 000 рублей за фиктивные услуги интимного характера. Преступник разместил в сети фейковое объявление и, завладев номером телефона случайного гражданина, начал отправлять ему угрозы. В результате невнимательный пострадавший вынужден

На территории области за год выявлено пять незаконных кредитных учреждений 0 В течение 2023 года список компаний, замеченных за нелегальной деятельностью на финансовом рынке в Тамбовской области, пополнился пятью новыми организациями, сообщили в местном отделении Банка России. Среди этих организаций оказались псевдоломбарды и одна «микрокредитная компания». Теперь в списке

В Мичуринске состоялся турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий 0 В бильярдном клубе «Пирамида» в Мичуринске состоялся ежегодный турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий. Перед началом состязаний собравшихся поприветствовал Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз

Руководитель Минэкологии обсудила с тамбовскими дачниками работы по очистке Цны 0 Глава регионального министерства экологии Алла Албегова, встретилась с подрядчиком, ответственным за расчистку берегов реки Цны, чтобы обсудить состояние дел с дачниками из СНТ «Педагог». Основной темой обсуждения стала уборка спиленной растительности на берегах реки, а также обеспечение доступа

Жителей Тамбовской области ждут длинные выходные в мае 0 Жителей Тамбовской области и страны в целом ожидают длинные майские выходные, которые начнутся уже в апреле. По информации Роструда, сотрудники, работающие на пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться отдыхом с 28 по 30 апреля и 1 мая. Суббота, 27 апреля, останется рабочим днем.

В Тамбове прошел традиционный субботник на реке Студенец 0 20 апреля в Тамбове состоялся уже десятый субботник на берегах реки Студенец, который объединил горожан не только для очистки общественных территорий, но и для обсуждения важных вопросов, связанных с сохранением малых рек и исторического наследия города. Инициатива живет все эти годы благодаря

В рейтинге по динамике потребительского спроса область на 77 месте из 85 0 Тамбовская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Основным показателем в исследовании, проведенном по заказу РИА «Новости», были изменения потребительского спроса в 2023 году. В области этот показатель вырос всего на 1%, а средние потребительские

Администрация Тамбова решила сдать в аренду новые автобусы 0 Администрация Тамбова выставляет на аукцион для аренды 12 новых автобусов, полученных городом этой весной в рамках федерального проекта по обновлению общественного транспорта. Аукцион пройдет на специализированной электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 17 мая, а заявки от участников

В Тамбовской области дорога почти за полмиллиарда рублей уже начала разваливаться 0 В Тамбовской области завершен ремонт дороги протяженностью 23,3 км до Жердевки, стоимостью 432 млн рублей. По информации активистов регионального отделения Народного фронта, хотя срок сдачи объекта был назначен на октябрь 2025 года, работы были выполнены значительно раньше.

Рок-фестиваль «Чернозем» может вернуться в Тамбов 0 В Тамбовской области возможно возвращение рок-фестиваля «Чернозем» (12+) в его исходном формате, подобном тому, каким он проводился в начальные годы существования. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил Евгений Хамин, воронежский предприниматель и инициатор фестиваля в Воронежской области, сообщает

В Тамбове готовятся к реставрации «Вечного огня» 0 В Тамбове давно возникла неотложная потребность в реставрации и обновлении замечательного памятника павшим во время Великой Отечественной войны, известного как «Вечный огонь», хотя некоторые утверждают, что его правильное название — «Вечная слава».

В Тамбовской области уже есть зараженные клещевым боррелиозом 0 В Тамбовской области наблюдается активизация клещей. В результате укусов клещей медицинскую помощь потребовали 136 человек, среди которых 37 детей.

Жители Тамбова возмущены возможным закрытием последней городской общественной бани 0 Жители города Тамбова обратились к главе Тамбовской области Максиму Егорову и главе городской администрации Максиму Косенкову с протестом против возможного закрытия последней общественной бани на улице Чичканова, 75.

Депутаты запросили информацию о ремонте коллекторов в центре Тамбова 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы по инициативе председателя комитета, депутата от КПРФ Артема Александрова, обратился к администрации города Тамбова с запросом о реализации концессионного соглашения в части выполнения крупных работ на канализационном коллекторе по улицам Коммунальной и