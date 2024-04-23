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Задержан тамбовчанин готовивший подрыв объекта энергетической инфраструктуры
Житель Тамбова задумал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.«УФСБ России по Тамбовской области пресечена противоправная деятельность уроженца г. Тамбова 1995 г. р., планировавшего совершить террористический акт и диверсию на территории региона»,
- отметили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.
Определено, что злоумышленник взаимодействовал с представителем проукраинской террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Ему было поручено совершить диверсионно-террористические акты. Для этого он приобрел различные компоненты и собрал зажигательную смесь, с помощью которой планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий Тамбова. После совершения преступлений подозреваемый планировал покинуть страну.
В настоящее время проводится расследование для собирания доказательств и выявления других противоправных действий подозреваемого.
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Житель Тамбова задумал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.
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