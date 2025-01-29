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ФСБ предотвратила попытку контрабанды археологических ценностей из Тамбовской области
Сегодня, 11:39
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Сотрудники ФСБ России по Тамбовской области пресекли незаконную отправку археологических ценностей за границу. По предварительным оценкам, стоимость изъятых предметов составляет около 1 миллиона рублей.
Следствие установило, что двое жителей региона в августе 2024 года пытались переправить в Великобританию и Францию ценные артефакты. В их числе — старинные украшения, кресты, застёжки и другие находки. Контрабанду злоумышленники планировали осуществить через международные почтовые отправления, отправляя посылки из отделений почтовой связи в Тамбове.
На основании собранных материалов Управление ФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов их противоправной деятельности, — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Расследование продолжается, подозреваемым грозит серьёзное наказание, вплоть до реального лишения свободы.
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