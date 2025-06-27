Тамбовский «Спартак» уступил «Динамо-СПб» в драматичном матче с удалением тренеров Комментариев: 0



Первая половина игры осталась за питерцами, которые уверенно контролировали мяч и создавали угрозы у ворот «Спартака». Ключевым моментом тайма стал эпизод на 39-й минуте, когда судья назначил пенальти в пользу гостей. Хладнокровно реализовать удар с точки удалось Матвею Першину — этот мяч оказался единственным в матче.



Во втором тайме «Спартак» добавил в активности, и атакующие действия тамбовчан стали острее. Несколько раз мяч оказывался близко к воротам соперника, но пробить оборону «Динамо» так и не удалось. Самый напряжённый эпизод случился на 79-й минуте — не на поле, а на бровке. Тренеры обеих команд не сдержали эмоций и вступили в потасовку, за что оба были немедленно удалены с поля.



До самого финального свистка «красно-белые» стремились выровнять счёт. Особенно опасный момент возник уже на пятой компенсированной минуте, когда игрок хозяев пробивал с убойной позиции после флангового прострела — но мяч угодил прямо во вратаря гостей. Сразу после этого прозвучал свисток арбитра.



Следующий матч в рамках 15-го тура «Спартак» проведёт в гостях: 6 июля команда отправится в Тулу, где встретится с «Арсеналом-2». После эмоционального домашнего поражения тамбовчанам предстоит непростая работа над ошибками.



Фото: телеграм-канал ФК "Спартак" Тамбов На стадионе «Спартак» в Тамбове состоялся матч Первенства Второй лиги Дивизиона Б, в котором местная команда принимала гостей из Санкт-Петербурга — «Динамо-СПб». Встреча завершилась минимальным поражением хозяев — 0:1.Первая половина игры осталась за питерцами, которые уверенно контролировали мяч и создавали угрозы у ворот «Спартака». Ключевым моментом тайма стал эпизод на 39-й минуте, когда судья назначил пенальти в пользу гостей. Хладнокровно реализовать удар с точки удалось Матвею Першину — этот мяч оказался единственным в матче.Во втором тайме «Спартак» добавил в активности, и атакующие действия тамбовчан стали острее. Несколько раз мяч оказывался близко к воротам соперника, но пробить оборону «Динамо» так и не удалось. Самый напряжённый эпизод случился на 79-й минуте — не на поле, а на бровке. Тренеры обеих команд не сдержали эмоций и вступили в потасовку, за что оба были немедленно удалены с поля.До самого финального свистка «красно-белые» стремились выровнять счёт. Особенно опасный момент возник уже на пятой компенсированной минуте, когда игрок хозяев пробивал с убойной позиции после флангового прострела — но мяч угодил прямо во вратаря гостей. Сразу после этого прозвучал свисток арбитра.Следующий матч в рамках 15-го тура «Спартак» проведёт в гостях: 6 июля команда отправится в Тулу, где встретится с «Арсеналом-2». После эмоционального домашнего поражения тамбовчанам предстоит непростая работа над ошибками.Фото: телеграм-канал ФК "Спартак" Тамбов



