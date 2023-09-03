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ФК «Спартак» обыграл на домашнем матче «Композит»
Вчера, 09:38
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В Тамбове состоялся домашний поединок ФК "Спартак", где соперниками выступила команда "Композит" из Павловского Посада.
Сразу с начала игры тамбовчане проявили активность. На 9-й минуте Михаил Белов выпустил дальний удар, однако вратарь справился с его попыткой. На 14-й минуте "Спартак" создал два опасных момента перед воротами соперника, но оборона "Композита" сумела удержать оборонительную позицию. На 19-й минуте гости дважды подряд сыграли угловые, но не представили серьезной угрозы воротам "Спартака".
Исключительная активность тамбовчан принесла результат. На 32-й минуте Дмитрий Соловьёв забил головой и открыл счёт - 1:0 в пользу "Спартака".
Второй тайм начался с такой же активности, как и первый. Было создано множество опасных моментов перед воротами "Композита". На 66-й минуте соперники получили красную карточку за нарушение правил и ещё одну жёлтую карточку - за непозволительные комментарии. В результате гости остались в меньшинстве на поле до конца матча.
В дополнительное время "красно-белые" сумели удвоить своё преимущество. Игорь Горелов стал автором второго гола.
Таким образом, матч завершился победой "Спартака" со счётом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"
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