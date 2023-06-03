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Тамбовские футболисты проиграли заключительный домашний матч сезона
Сегодня, 08:50
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В заключительном домашнем матче сезона тамбовские футболисты встретились с ФК "Знамя" из Ногинска, подмосковного города. К 11-му туру второго этапа Первенства Второй лиги "Знамя" занимало второе место в турнирной таблице, в то время как "Спартак" Тамбов занимал пятое место после предыдущих игр.
Воскресный матч начался с гола, забитого соперниками уже в начале игры. Игра продолжалась активно и динамично с обеих сторон. "Спартаку" удалось сравнять счет на 29-й минуте благодаря точному удару Андрея Часовских, что вызвало радость среди болельщиков на трибунах.
Первый тайм завершился с одинаковым счетом на табло, а во втором тайме произошло много неожиданностей. Второй период матча был отмечен опасными моментами перед воротами, но без забитых голов, а также сменами составов. Например, из-за травмы голеностопа Алексея Воловика, игрока "Спартака", произошла замена. Позднее также произошла замена в составе соперников.
На 67-й минуте наши соперники отправили второй гол в наши ворота. Тамбовский «Спартак» старался отыграться изо всех сил. Впрочем, не помогло даже дополнительное время. Счёт 2:1 в пользу «Знамени» остался до конца игры неизменным.
Фото: сообщество ВКонтакте «Футбольный клуб «Спартак» Тамбов»
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