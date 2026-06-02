Суд взыскал более 108 млн рублей с Токарёвской птицефабрики в пользу тамбовского сельхозпредприятия Комментариев: 0



Как следует из материалов дела, спор возник из-за задолженности по договору поставки зерновых, бобовых и масличных культур, заключённому сторонами в январе 2024 года. Первоначально сельхозпредприятие требовало взыскать с птицефабрики почти 213 млн рублей.



Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении требований. С птицефабрики взысканы основной долг в размере 105,2 млн рублей, пени за просрочку оплаты — 3,1 млн рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 млн рублей.



Кроме того, суд постановил начислять на сумму основного долга дополнительные пени в размере 0,02% за каждый день просрочки начиная с 4 июня 2026 года и до момента полного расчёта.



ООО «Рассказовское» зарегистрировано в Рассказовском районе и специализируется на выращивании семян масличных культур. Предприятие принадлежит депутату Тамбовской областной Думы Дмитрию Пузанову.



ОАО «Токаревская птицефабрика» является одним из крупнейших производителей мяса птицы в регионе и входит в структуру ГАП «Ресурс», выпускающей продукцию под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч».



Это не первый судебный спор между компаниями. В прошлом году Арбитражный суд Тамбовской области уже удовлетворил требования ООО «Рассказовское» о взыскании задолженности по поставкам сельхозпродукции, обязав птицефабрику выплатить более 37 млн рублей. Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс». Общая сумма взыскания превысила 108 млн рублей.Как следует из материалов дела, спор возник из-за задолженности по договору поставки зерновых, бобовых и масличных культур, заключённому сторонами в январе 2024 года. Первоначально сельхозпредприятие требовало взыскать с птицефабрики почти 213 млн рублей.Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении требований. С птицефабрики взысканы основной долг в размере 105,2 млн рублей, пени за просрочку оплаты — 3,1 млн рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 млн рублей.Кроме того, суд постановил начислять на сумму основного долга дополнительные пени в размере 0,02% за каждый день просрочки начиная с 4 июня 2026 года и до момента полного расчёта.ООО «Рассказовское» зарегистрировано в Рассказовском районе и специализируется на выращивании семян масличных культур. Предприятие принадлежит депутату Тамбовской областной Думы Дмитрию Пузанову.ОАО «Токаревская птицефабрика» является одним из крупнейших производителей мяса птицы в регионе и входит в структуру ГАП «Ресурс», выпускающей продукцию под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч».Это не первый судебный спор между компаниями. В прошлом году Арбитражный суд Тамбовской области уже удовлетворил требования ООО «Рассказовское» о взыскании задолженности по поставкам сельхозпродукции, обязав птицефабрику выплатить более 37 млн рублей.



