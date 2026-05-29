Осуждённую за неправосудные решения бывшую судью лишили статуса судьи в отставке



Елену Дробышеву признали виновной по статье 305 УК РФ о вынесении заведомо неправосудных судебных актов. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Решение принято после вступления в законную силу обвинительного приговора.Как следует из закона «О статусе судей в Российской Федерации», отставка судьи может быть прекращена, если в отношении него вступил в силу обвинительный приговор суда.Прекращение отставки означает, что Елена Дробышева утрачивает статус судьи в отставке, а вместе с ним — гарантии неприкосновенности, а также предусмотренные законодательством социальные и материальные гарантии.Уголовное дело в отношении бывшей судьи рассматривалось в Тамбовской области в течение нескольких месяцев. Следствие и суд пришли к выводу, что в ноябре 2021 года, находясь в отпуске в Сочи, она подписала десять судебных решений по гражданским делам, которые фактически не рассматривались в судебных заседаниях.По версии обвинения, после возвращения из отпуска документы были приобщены к материалам дел таким образом, будто рассмотрение проходило в установленном законом порядке. При этом составленные протоколы содержали сведения о заседаниях, которые в действительности не проводились.Впоследствии все десять решений были отменены судами апелляционной инстанции.Елену Дробышеву признали виновной по статье 305 УК РФ о вынесении заведомо неправосудных судебных актов. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.



