Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове
Вчера, 10:20
В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде.
Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне ковидных ограничений в стране действовал режим нерабочих дней. Как следует из материалов дела, у судьи в тот период находилось десять гражданских дел, заседания по которым были назначены на 8 и 9 ноября. Однако в это время она находилась в Сочи — в санатории, используя дни отдыха и отпуска.
Несмотря на отсутствие судебных заседаний и фактического рассмотрения дел, решения по ним были подготовлены, распечатаны и подписаны. Следствие считает эти судебные акты заведомо неправосудными.
Ранее судья пыталась оспорить согласие квалификационной коллегии на возбуждение уголовного дела, однако Верховный суд РФ отказал в удовлетворении жалобы.
Само уголовное дело поступило в Тамбовский областной суд ещё весной 2025 года, но слушания неоднократно переносились. Очередное заседание назначено на 10 февраля 2026 года. В настоящее время судебное следствие продолжается.
Дело вызвало широкий общественный интерес, поскольку затрагивает вопросы доверия к судебной системе и допустимых границ дистанционной работы судей в период ограничений, действовавших в пандемию.
