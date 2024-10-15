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В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова
Сегодня, 10:16
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В Тамбовском гарнизонном военном суде началось слушание уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Оба обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге.
На первом заседании Иван Попов подал ходатайство об отводе председательствующего судьи Дмитрия Летуновского, заявив о его предвзятости и личной заинтересованности в исходе дела. Попов утверждал, что судья проявляет стремление вынести обвинительный приговор. Однако судья отклонил это ходатайство после самообсуждения.
В ходе заседания обвинение представило версию следствия, согласно которой генерал-лейтенант Олег Цоков вовлёк Попова в преступную деятельность. Следствие утверждает, что Цоков, зная о долговых проблемах Попова, предложил ему автомобиль стоимостью более четырёх миллионов рублей в обмен на участие в хищении металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Попов, увлечённый азартными играми, якобы согласился, и не позднее 10 января 2023 года присоединился к организованной преступной группе.
По версии следствия, Попов и Моисеев были причастны к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Попов получил более одного миллиона рублей за свою роль в преступной схеме. Арест обоих обвиняемых произошёл в мае, а в июле они были переведены под домашний арест.
Фото ТАСС / Сергей Карпухин
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