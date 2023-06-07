Срочник получил штраф за посредничество во взятке Комментариев: 0



Согласно предоставленной информации, в апреле прошлого года к срочнику обратился его знакомый, который получил повестку и просил помощи в получении службы в воинской части Липецкого гарнизона за определенную сумму денег. Солдат согласился на условия и взял у него 120 тысяч рублей.



Солдат заверил своего знакомого, что все деньги будут переданы офицеру, который занимается этими вопросами. Однако он передал офицеру только 80 000 рублей, а 40 000 рублей присвоил себе. В августе того же года, когда знакомый уже находился на службе, солдат снова взял у него 18 000 рублей за продолжение его службы в гарнизоне и передал эту сумму тому же офицеру, в отношении которого уже вынесен приговор за взяточничество.



В результате суд назначил бывшему военнослужащему штраф в размере 55 000 рублей. Однако приговор еще не вступил в законную силу.



Фото: sudyrf.info

Рассмотрение уголовного дела бывшего солдата срочной службы из Липецкого гарнизона прошло в Тамбовском гарнизонном военном суде. Он был признан виновным в совершении следующих преступлений: хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а также посредничество во взяточничестве.Согласно предоставленной информации, в апреле прошлого года к срочнику обратился его знакомый, который получил повестку и просил помощи в получении службы в воинской части Липецкого гарнизона за определенную сумму денег. Солдат согласился на условия и взял у него 120 тысяч рублей.Солдат заверил своего знакомого, что все деньги будут переданы офицеру, который занимается этими вопросами. Однако он передал офицеру только 80 000 рублей, а 40 000 рублей присвоил себе. В августе того же года, когда знакомый уже находился на службе, солдат снова взял у него 18 000 рублей за продолжение его службы в гарнизоне и передал эту сумму тому же офицеру, в отношении которого уже вынесен приговор за взяточничество.В результате суд назначил бывшему военнослужащему штраф в размере 55 000 рублей. Однако приговор еще не вступил в законную силу.Фото: sudyrf.info



