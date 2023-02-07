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В отношении бывшего адвоката постановлен обвинительный приговор
Сегодня, 13:22
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Прокуратурой Тамбовской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Тамбовской областной коллегии адвокатов «Эгида», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Установлено, что в период с октября по декабрь 2016 года адвокат присвоил и растратил 1 050 000 рублей, вверенных ему подзащитным.
Кроме того, в декабре 2016 года он путем обмана своего подзащитного взял у последнего в долг 300 000 рублей, сообщив ему ложную информацию о возврате денег не позднее конца февраля 2017 года после продажи якобы имеющегося у него земельного участка, но деньги так и не вернул.
Приговором Ленинского районного суда г. Тамбова подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений. Приговор не вступил в законную силу.
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