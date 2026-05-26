В Тамбове ремонтируют четыре городские улицы
Вчера, 20:02
В Тамбове продолжается дорожный ремонт сразу на нескольких улицах города. Работы ведутся на Московской, Бориса Васильева и Чичканова. Подрядчики обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, парковки, остановочные карманы и уличное освещение.
На улице Московской ремонт проходит на участке от проезда Монтажников до улицы Советской. Здесь уже завершили фрезерование старого покрытия и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. В дальнейшем на всём участке заменят дорожное полотно, бортовой камень, приведут в порядок парковки и тротуары, а также обновят остановочные карманы. После завершения основных работ планируется установка новых остановочных павильонов.
На улице Бориса Васильева подрядчик также выполнил фрезерование проезжей части. Следующим этапом станет укладка нового асфальта. Кроме того, на улице собираются заменить светильники.
На Чичканова работы идут на участке от Советской до Бориса Васильева. Здесь уже демонтировали старый бордюр и сняли покрытие тротуара по чётной стороне улицы. Подрядчик установил новый бортовой камень и подготовил основание из щебня.
В дальнейшем на Чичканова планируют отремонтировать дорогу, парковки, остановочные карманы и тротуары. После завершения основных работ на улице также установят новые остановочные павильоны и современное освещение.
