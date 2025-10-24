|
На улице Карла Маркса в Тамбове укладывают финишный слой асфальта
На одной из центральных улиц Тамбова — Карла Маркса — ремонт выходит на финишную прямую. Сегодня подрядчик укладывает финальный слой асфальта на последнем отрезке дороги, после чего основные работы будут завершены.
Как сообщил глава городской администрации Максим Косенков, «ремонт близится к завершению, несмотря на то, что его сроки сместились по вине “РКС-Тамбов”. Работы на коммунальных сетях стали причиной задержки. Важно отметить, что на других участках этой же улицы, которые ремонтировались в рамках контракта, подрядчик выполнил работы значительно раньше».
Жители города уже могут оценить масштаб преображения улицы. Помимо нового асфальта на участке от Интернационной до Пролетарской, здесь полностью заменили бордюры и люки, отремонтировали тротуары и парковки, обновили освещение, а также установили современные остановки и новые ограждения.
Фото: Максим Косенков
