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На улице Пионерской в Тамбове уложили некачественный асфальт после многочисленных переносов сроков
Сегодня, 14:43
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Ремонтные работы на улице Пионерской в Тамбове вновь затянулись, а их качество вызывает серьёзные нарекания. Подрядчик приступил к укладке асфальта 12 декабря с обещанием завершить всё за два дня, однако к 17 декабря ремонт так и не был полностью завершён.
Новый асфальт уже демонстрирует дефекты: стыки выполнены неаккуратно, а повреждения на покрытии стали заметны менее чем через неделю после укладки, сообщает издание "ПроТамбов". Тротуары остаются незавершёнными, бордюры не установлены, а строительные материалы беспорядочно разбросаны вдоль дороги.
Сроки ремонта переносились несколько раз. Изначально завершение работ планировалось на 6 ноября, затем сроки сдвинулись на 25 ноября. Глава администрации Тамбова Максим Косенков в ноябре лично встречался с подрядчиком и дирекцией дорог, требуя ускорения работ. Однако даже после публичного выговора подрядчику Георгию Талмачу ситуация не улучшилась.
На фоне некачественного выполнения работ и срывов сроков городская администрация пока воздерживается от дальнейших комментариев.
Фото: Элеонора Соса "ПроТамбов"
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