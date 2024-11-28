Срыв благоустройства сквера «Семейный» в Тамбове Комментариев: 0



Проект предусматривал обширное благоустройство территории. Планировалось установить игровое оборудование, хоккейную коробку, спортивные площадки, столы для настольного тенниса, проложить плиточные дорожки и провести озеленение. Тем не менее, по состоянию на конец ноября завершена лишь планировка участка, начаты работы по электрике и укладке дорожек, но общий прогресс оказался минимальным.



ООО «Стройдомсервис», являющееся подрядчиком проекта, получило аванс в размере 22 миллионов рублей, однако к настоящему времени на объекте не наблюдается ни рабочих, ни ощутимых результатов.



Общественная организация «Народный Фронт» уже обратила внимание на ситуацию, отмечая практически полное отсутствие активности на строительной площадке. Обеспокоенность вызывает не только срыв сроков, но и эффективное использование выделенных средств.



Ситуация с благоустройством сквера «Семейный» добавляет в копилку случаев недобросовестного выполнения контрактов, вызывая вопросы о качестве контроля над расходованием бюджетных средств. В Тамбове очередной проект благоустройства оказался под угрозой срыва. На этот раз речь идёт о сквере «Семейный», расположенном в северной части города. На реализацию проекта выделили 45 миллионов рублей, а завершение работ планировалось к 20 ноября. Однако к установленному сроку значительная часть работ так и не была выполнена.Проект предусматривал обширное благоустройство территории. Планировалось установить игровое оборудование, хоккейную коробку, спортивные площадки, столы для настольного тенниса, проложить плиточные дорожки и провести озеленение. Тем не менее, по состоянию на конец ноября завершена лишь планировка участка, начаты работы по электрике и укладке дорожек, но общий прогресс оказался минимальным.ООО «Стройдомсервис», являющееся подрядчиком проекта, получило аванс в размере 22 миллионов рублей, однако к настоящему времени на объекте не наблюдается ни рабочих, ни ощутимых результатов.Общественная организация «Народный Фронт» уже обратила внимание на ситуацию, отмечая практически полное отсутствие активности на строительной площадке. Обеспокоенность вызывает не только срыв сроков, но и эффективное использование выделенных средств.Ситуация с благоустройством сквера «Семейный» добавляет в копилку случаев недобросовестного выполнения контрактов, вызывая вопросы о качестве контроля над расходованием бюджетных средств.



