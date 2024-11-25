Сквер на углу Советской и Лермонтовской в Тамбове снова остался без подрядчика Комментариев: 0



Ранее аналогичная ситуация произошла с липецкой компанией «СУ1», которая выиграла тендер на 24 млн рублей, но так и не приступила к работам. Второй подрядчик, предложивший цену в 29 млн рублей, также не справился с обязательствами. На данный момент работы ограничились лишь расчисткой территории, где теперь лежат кучи песка и щебня. Завершение благоустройства сквера перенесено на 2025 год.



Тем временем городские власти направили усилия на обновление тротуаров у памятника почину тамбовских колхозников. На проект выделено 7,5 млн рублей, а подрядчик будет определён 26 ноября на электронном аукционе. Работы должны быть завершены к 1 мая 2025 года и включают замену тротуарной плитки двух цветов на площади 1,5 тыс. кв. м и обновление бордюров.



Жители города выражают недовольство затягиванием сроков благоустройства сквера, который изначально планировался как важная часть городской среды. Ситуация требует новых решений, чтобы избежать дальнейших переносов и растрат бюджета. Работы по благоустройству сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове, где ранее располагался флигель усадьбы Лион, вновь приостановлены. После расторжения контракта с подмосковной компанией ООО «Стройдомсервис», которая не смогла завершить работы до 15 ноября, проект остался без подрядчика.Ранее аналогичная ситуация произошла с липецкой компанией «СУ1», которая выиграла тендер на 24 млн рублей, но так и не приступила к работам. Второй подрядчик, предложивший цену в 29 млн рублей, также не справился с обязательствами. На данный момент работы ограничились лишь расчисткой территории, где теперь лежат кучи песка и щебня. Завершение благоустройства сквера перенесено на 2025 год.Тем временем городские власти направили усилия на обновление тротуаров у памятника почину тамбовских колхозников. На проект выделено 7,5 млн рублей, а подрядчик будет определён 26 ноября на электронном аукционе. Работы должны быть завершены к 1 мая 2025 года и включают замену тротуарной плитки двух цветов на площади 1,5 тыс. кв. м и обновление бордюров.Жители города выражают недовольство затягиванием сроков благоустройства сквера, который изначально планировался как важная часть городской среды. Ситуация требует новых решений, чтобы избежать дальнейших переносов и растрат бюджета.



