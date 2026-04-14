В Тамбове суд оправдал бывшего директора ФК «Тамбов» по делу о мошенничестве
Вчера, 18:06
Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве. Суд установил, что в её действиях отсутствует состав преступления.
Разбирательство длилось почти три года. Ранее Коновалову дважды признавали виновной, однако областной суд отменял эти решения и отправлял дело на новое рассмотрение.
Следствие считало, что в 2019 году деньги, выделенные на развитие спорта, были переведены коммерческой компании под видом оплаты питания спортсменов. При этом, по версии обвинения, услуги не оказывались.
Однако защита настаивала, что не доказано, что именно бюджетные средства были использованы при этих операциях. Суд в итоге согласился с этой позицией.
Прокуратура уже заявила, что намерена обжаловать оправдательный приговор.
Ранее Ольга Коновалова проходила по другому делу о финансовых нарушениях в клубе. Тогда она признала вину и получила условный срок.
Футбольный клуб «Тамбов» прекратил существование в 2021 году после финансовых проблем.
