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В Тамбове суд в третий раз оправдал бизнесмена Юрия Штабеля
Вчера, 13:59
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В Тамбове суд в третий раз оправдал бизнесмена Юрия Штабеля, бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Краснодарскому краю, по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщает «Ъ-Черноземье», это уже третье рассмотрение дела, в ходе которого Ленинский районный суд пришёл к выводу, что в действиях Штабеля не было состава преступления.
Прокуратура не стала обжаловать приговор, и он вступил в законную силу. Штабелю предъявляли обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с покупкой муниципального здания в центре Тамбова и земельного участка под ним. Следствие утверждало, что обвиняемый представил подложный отчёт, занизив стоимость активов на 3 млн рублей, что позволило ему приобрести здание за 4 млн рублей.
Однако до покупки Штабель вложил в недвижимость около 15 млн рублей и разместил там несколько частных охранных предприятий. Дело рассматривалось с 2020 года, и на момент вынесения приговора охранный бизнес, ранее числившийся за Штабелем, уже был закрыт.
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