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Вступил в силу приговор в отношении заместителя главы администрации Мичуринска

Сегодня, 09:18
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Вступил в силу приговор в отношении заместителя главы администрации Мичуринска Тамбовский областной суд отказался пересматривать приговор в отношении заместителя главы администрации Мичуринска Марины Самылиной, таким образом, он вступил в законную силу. Ранее суд первой инстанции признал ее виновной в превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно приговору высокопоставленный чиновник в нарушение условий госконтракта по благоустройству четырёх парков города ещё до полного завершения строительных работ подписала акты об их окончании. Установлено, что на электроосвещение парков по контракту было выделено 2 млн рублей, из которых работы не были выполнены на сумму 530 тысяч рублей.

Преступления были совершены совместно с прорабом подрядчика.
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