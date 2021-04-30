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Замглавы администрации города Мичуринска пойдет под суд
Вчера, 16:19
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В ближайшее время в суд поступит уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.286 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий).
По версии следствия, высокопоставленный чиновник оказала содействие в подписании недостоверных актов выполненных работ в рамках благоустройства сквера. В результате чего подрядчик похитил свыше 3 млн. руб. из бюджета.
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