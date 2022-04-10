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Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска
Сегодня, 10:36
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Суд признал заместителя главы администрации города Мичуринска Марину Самылину виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Государственному обвинителю удалось доказать, что осуждённая в 2016 году, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации города Мичуринска, являясь должностным лицом, превысила свои полномочия, приняв и оплатив невыполненные подрядчиком работы по благоустройству скверов и парков на территории города. Это повлекло причинение ущерба в размере 532 378 рублей, необоснованно выплаченных из бюджета муниципального образования.
Кроме того, в 2019 году она, зная, что ремонт общественной территории по улице Советской города Мичуринска произведён не в полном объёме, подписала документы, содержащие недостоверные сведения об исполнении подрядчиком контракта, в результате чего из бюджета были выплачены более 3-х миллионов рублей.
Высокопоставленного чиновника приговорили к трём годам условно.
Фото – «ПроТамбов»
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