Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног
Вчера, 20:34
Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную инспекцию труда в Тамбовской области.
В инспекции уточнили, что полученные травмы относятся к категории тяжёлых. При этом название организации-работодателя пока официально не раскрывается. Известно лишь, что юридическое лицо зарегистрировано в Тамбове.
Напомним, происшествие случилось 21 мая на строительной площадке ЖК «Рахманинов». По версии следствия, во время выполнения работ по монтажу бетонной лестницы произошло обрушение лестничного марша. В результате рабочий получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.
После инцидента следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на объекте.
