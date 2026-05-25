На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников
Вчера, 16:04
В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона.
Участниками выездного заседания стали представители ГК «Октябрьское», «Пигмента», «ЗАВКОМа», ТВРЗ, «Агротеха», ТГУ имени Державина, ТГТУ и других организаций.
Для гостей провели экскурсию по корпоративному музею предприятия, после чего состоялся круглый стол, посвящённый кадровым вопросам. Представители «Электроприбора» рассказали о мерах поддержки сотрудников, которые помогают привлекать и удерживать специалистов.
В частности, на предприятии действует жилищная программа, сотрудники получают материальную поддержку, развивается корпоративная социальная инфраструктура.
Участники клуба обсудили проблемы кадрового дефицита, обменялись практическим опытом и задали представителям предприятия большое количество вопросов. Как отметил исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Денис Тарасов, часть обсуждения продолжится уже в рабочем порядке — вопросы соберут письменно и направят руководству предприятия.
Кроме того, Денис Тарасов сообщил, что следующее заседание Кадрового клуба посвятят вопросам подготовки кадров совместно с Министерством образования региона.
Кадровый клуб был создан по инициативе председателя Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максима Жалнина. Его задача — объединить работодателей региона для обмена лучшими практиками и поиска решений кадровых проблем.
