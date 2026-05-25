Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

В Мичуринском аграрном университете прошёл Урок мужества с участием ветеранов боевых действий

На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников

В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона.

Участниками выездного заседания стали представители ГК «Октябрьское», «Пигмента», «ЗАВКОМа», ТВРЗ, «Агротеха», ТГУ имени Державина, ТГТУ и других организаций.

Для гостей провели экскурсию по корпоративному музею предприятия, после чего состоялся круглый стол, посвящённый кадровым вопросам. Представители «Электроприбора» рассказали о мерах поддержки сотрудников, которые помогают привлекать и удерживать специалистов.

В частности, на предприятии действует жилищная программа, сотрудники получают материальную поддержку, развивается корпоративная социальная инфраструктура.

Участники клуба обсудили проблемы кадрового дефицита, обменялись практическим опытом и задали представителям предприятия большое количество вопросов. Как отметил исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Денис Тарасов, часть обсуждения продолжится уже в рабочем порядке — вопросы соберут письменно и направят руководству предприятия.

Кроме того, Денис Тарасов сообщил, что следующее заседание Кадрового клуба посвятят вопросам подготовки кадров совместно с Министерством образования региона.

Кадровый клуб был создан по инициативе председателя Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максима Жалнина. Его задача — объединить работодателей региона для обмена лучшими практиками и поиска решений кадровых проблем.
Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног

Вчера, 20:34
Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную

Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд

Вчера, 18:06
Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена. Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова,

В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина

Вчера, 13:31
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы. Как сообщил

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

25 мая 2026
На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

25 мая 2026
Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

25 мая 2026
27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров

25 мая 2026
В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта

24 мая 2026
В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала

24 мая 2026
В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера

23 мая 2026
В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы

23 мая 2026
С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом

22 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта

22 мая 2026
В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков

22 мая 2026
В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

22 мая 2026
В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку

21 мая 2026
В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже

Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно

21 мая 2026
В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога

21 мая 2026
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском

21 мая 2026
Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался

В Тамбове повредили бронзовую фигурку арт-объекта «Репетиция» в сквере Державина

20 мая 2026
В Тамбове в сквере имени Державина повредили одну из миниатюрных бронзовых фигурок арт-объекта «Репетиция». Повреждение во время ежедневного осмотра обнаружили сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения. Как уточнили изданию «ПроТамбов» в администрации города, фигурку не похитили — сейчас
