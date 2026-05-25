Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног 0 Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную

Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд 0 Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена. Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова,

На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников 0 В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона. Участниками

В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина 0 В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы. Как сообщил

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области 0 На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака 0 Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ 0 27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.

Под новую особую экономическую зону в Тамбовской области отведут почти 450 гектаров 0 В Тамбовской области продолжается подготовка к созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Под будущую площадку планируют выделить 13 земельных участков общей площадью 448,5 га. Большинство участков расположены в Тамбовском округе — в районе посёлка Комсомолец и

В Тамбовской области создают комиссию по развитию искусственного интеллекта 0 В Тамбовской области официально утвердили комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Новый координационный орган возглавил глава региона Евгений Первышов. В состав комиссии вошли 32 человека — руководители и заместители руководителей ключевых

В Моршанске лидирует проект нового парка у железнодорожного вокзала 0 В Тамбовской области продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которые могут обновить уже в следующем году. В Моршанске жители выбирают между двумя общественными пространствами, и пока с заметным отрывом лидирует проект парка по улице Дзержинского. За благоустройство

В Тамбовской области женщину оштрафовали за нападение на фельдшера 0 В Петровском округе Тамбовской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нападение на сотрудницу скорой помощи. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Инцидент произошёл 23 ноября 2025 года. Фельдшер Петровской центральной районной больницы

После гибели подростка в Первомайском тамбовчан призвали не покупать детям мотоциклы 0 С наступлением тёплой погоды на дорогах Тамбовской области увеличилось число мотоциклистов. Вместе с этим растёт и количество аварий, в том числе с участием подростков. В региональной Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за допуск детей к управлению мототехникой без прав и

Легендарная тамбовская фабрика «Тамбовчанка» признана банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ЗАО «Тамбовчанка» — одно из старейших предприятий легкой промышленности региона. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком до 11 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Агапов. Информация о решении

В Тамбове обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта 0 В Тамбове на площадке «ИТ-парка» прошла конференция «Цифровая трансформация региона: от информационных технологий до искусственного интеллекта», сообщает деловое издание «Вердикт». Участниками встречи стали представители IT-компаний, разработчики, начинающие предприниматели и эксперты в сфере

В Тамбове назвали причины многолетнего подтопления домов на проезде Энергетиков 0 В Тамбове продолжают разбираться с подтоплением жилых домов №1 и №3 по проезду Энергетиков. Ситуацию обсудили на заседании комитета по ЖКХ городской Думы. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, проблема существует ещё с 1990-х годов. По результатам

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства 0 В Тамбове подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». Победителем стал сотрудник ООО «ПромСтройМонтаж» Дмитрий Прокудин. Конкурс прошёл в рамках национального проекта «Кадры». Участникам предстояло

В Моршанском округе после капремонта открыли мост через Разазовку 0 В Тамбовской области завершили капитальный ремонт моста через реку Разазовку на дороге «Тамбов — Шацк» — Парский Угол через Хлыстово. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы проводились в Моршанском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас движение по мосту уже

Тамбовская облдума сможет официально проводить заседания дистанционно 0 В Тамбовской области планируют законодательно закрепить возможность проведения дистанционных заседаний областной Думы и её комитетов. Соответствующий законопроект внёс комитет по законодательству регионального парламента. Документ предусматривает, что удалённый формат можно будет использовать во

Максим Жалнин: бизнесу Тамбовской области нужна единая площадка для развития и диалога 0 Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин заявил о необходимости превратить Союз в реальную площадку для объединения бизнеса региона и обсуждения ключевых экономических вопросов. Об этом он рассказал на ежегодном собрании организации, которой в этом году

Минздрав Тамбовской области проверяет обстоятельства гибели подростка после ДТП в Первомайском 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области начало проверку после резонансного ДТП в рабочем посёлке Первомайский, где погиб 16-летний подросток. Авария произошла вечером 17 мая на улице Больничной. По предварительным данным, юноша, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался