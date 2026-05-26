В Тамбовской области уменьшили объём инвестиций в строительство нового металлургического завода
Вчера, 10:20
В Тамбовской области скорректировали параметры одного из крупнейших промышленных проектов региона — строительства сталелитейного завода компании «Металл сервис» на территории будущей особой экономической зоны «Тамбов». Теперь объём инвестиций оценивается в 6,46 млрд рублей вместо ранее заявленных 10 млрд.
При этом проект по-прежнему остаётся одним из основных для создаваемой в регионе особой экономической зоны. Власти рассчитывают, что предприятие даст около тысячи новых рабочих мест.
Как пояснили в министерстве экономической и инвестиционной политики области, завод создаётся для развития уже существующего трубного производства компании. Предприятие планирует самостоятельно обеспечивать себя металлической заготовкой — горячекатаным рулоном.
Компания «Металл сервис» уже реализует крупные проекты в регионе. В последние годы предприятие открыло терминал хранения рулонной стали, а также завод по производству круглых и профильных труб большого сечения.
Сейчас власти завершают подготовку заявки на создание особой экономической зоны «Тамбов». Под неё уже определены 13 земельных участков общей площадью почти 450 гектаров. На территории будущей ОЭЗ планируют разместить новые промышленные предприятия и инфраструктурные объекты.
Ранее глава региона Евгений Первышов заявлял, что создание ОЭЗ должно помочь увеличить долю промышленности в экономике области и привлечь крупные частные инвестиции.
