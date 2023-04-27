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Начались ремонтные работы ул. Агапкина в Тамбове
Вчера, 18:12
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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет проведена реконструкция дороги, построенной около 15 лет назад. Планируется уложить новое дорожное покрытие и установить бортовой камень на участке. Кроме того, тротуары будут обустроены, парковочные карманы установлены, а разметка и уличное освещение обновлены.
В этом году, в рамках проведения ремонта, будет установлены современные самонивелирующиеся люки. Благодаря своей конструкции, опирающейся не на бетонный колодец, а на полотно, дорожное покрытие не просядет и останется на одном уровне с крышкой люка. Кроме того, дополнительная ремонтная вставка позволит осуществлять регулирование по высоте при замене дорожного покрытия.
Отметим, что помимо улицы Агапкина, в этом году также планируется отремонтировать улицы Чичканова и Свободная в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики начнут работы на этих объектах в ближайшие дни.
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