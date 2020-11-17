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В Тамбове на ул. Мичуринская установят новые светофоры

Вчера, 21:24
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В Тамбове на ул. Мичуринская установят новые светофоры В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершаются работы по установке светофоров на перекрестках улиц: Мичуринская — Васильковая, Васильковая — Мордасовой и Васильковая — Гвардейская. Ранее здесь для регулирования потоков транспорта действовало кольцевое движение.

Чтобы организовать трёхполосное движение на улице Васильковой полностью разобрали и уложили заново проезжую часть.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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