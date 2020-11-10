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До конца года должны открыть движение по ул. Базарной
Сегодня, 10:11
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В городе Тамбове продолжается реконструкция моста по ул. Базарная через р. Студенец. Первоначально работы должны были завершить до 20 ноября.
По словам руководителя МКУ «Дирекция городских дорог» Юрия Зарапина ключевые работы должны быть закончены во второй половине декабря, чтобы можно было открыть движение, но окончательно они будут завершены лишь весной следующего года.
Ремонт улицы Базарной на участке от Студенецкой Набережной до Студенецкой проходит в рамках национального проекта «Качественные и безопасные автомобильные дороги».
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